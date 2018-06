Moto2 Francia, vittoria e fuga mondiale per Bagnaia

20 maggio 2018

Dominio assoluto per "Pecco" e, in generale, per i colori italiani in Moto2. Il pilota di Chivasso ha trionfato a Le Mans regalandosi la terza gioia stagionale dopo Qatar e Texas, la fuga nel mondiale (sono 25 i punti di vantaggio su Oliveira, 31 quelli su Marquez, 34 su Baldassarri) e uno straordinario 5 su 5 tricolore in questo avvio di campionato.



Il fratellino di Marc ha provato per un po' a tenere la sua ruota, ma nel finale ha abbassato il ritmo accontendandosi di un 2° posto tutto sommato positivo dopo il ritiro di Jerez. Grande protagonista è stato però soprattutto il suo compagno di team, Joan Mir: il campione del mondo in carica della Moto3 è salito sul podio per la prima volta in carriera nella classe di mezzo dopo una lunga battaglia con Schroetter, confermando i progressi messi in mostra nelle ultime uscite.



Giornata da ricordare anche per colui che era stato il suo rivale nella passata stagione, Romano Fenati. Il pilota ascolano ha chiuso al 7° posto dietro a Vierge (strepitosa rimonta da fondo griglia) e Oliveira, conquistando i suoi primi punti in Moto2 dopo un avvio di 2018 tutt'altro che semplice.



Per quanto riguarda gli altri italiani buon 10° posto per Manzi, che ha fatto meglio di Locatelli (12°) e Corsi (14°). Solamente 18° dopo una caduta in avvio Mattia Pasini, mentre sono stati costretti al ritiro Fuligni, Marini e soprattutto Baldassarri, trionfatore a Jerez e ora scivolato al 4° posto nel mondiale.