Moto2 Catalgona, la prima gioia di Quartararo

17/06/2018

Una vittoria praticamente senza storia quella del giovane talento della Costa Azzurra, che sabato aveva conquistato la sua prima pole position e che ha completato l'opera con una grande vittoria in solitaria, nonostante una partenza non perfetta. Oliveira ha provato per un po' a tenere il suo ritmo, ma ha poi preferito accontentarsi della seconda piazza e di 20 punti fondamentali in ottica iridata, che lo avvicinano moltissimo alla vetta della classifica dopo il grande successo del Mugello.



A spianare la strada alla risalita del portoghese, che l'anno prossimo sarà compagno di Syahrin nel team Tech 3 di MotoGP, anche la giornata no del leader mondiale Francesco Bagnaia. Il torinese dello Sky Racing Team VR46 ha dovuto correre in difesa per tutta la gara a causa di un problema di gomme, finendo per essere sorpassato nel finale anche da Lorenzo Baldassarri, in un pomeriggio nel complesso difficile per i colori italiani. Pecco mantiene la leadership, ma Oliveira è rientrato prepotentemente in corsa per il titolo.



Terzo gradino del podio per Marquez, apparso ancora una volta non in grado di lottare per un successo che gli manca ormai da 11 gare, mentre ha chiuso alle sue spalle la coppia del team Dynavolt formata da Schrotter e Vierge. Cadute per Romano Fenati e Mattia Pasini (al terzo "zero" di fila). Stesso destino per Joan Mir, che ha festeggiato nel peggiore dei modi la fresca ufficialità del passaggo in MotoGP per il 2019.