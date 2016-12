Moto2, Brno: violenta caduta per Luthi

20 agosto 2016

Nelle qualifiche di Moto2 sul circuito di Brno Thomas Luthi è stato protagonista di una violenta caduta. Il pilota svizzero ha perso il posteriore ed è stato sbalzato via dalla moto con violenza. Come mostra la telecamera on board, nel ricadere Luthi ha picchiato la testa per terra ed è stato poi travolto dalla sua Kalex. Il pilota, che ha subito un forte trauma cranico, è cosciente ma è stato portato all'ospedale di Brno per accertamenti.