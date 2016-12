Moto2, Austria: vince ancora Zarco

14 agosto 2016

In Moto2 quarta vittoria nelle ultime cinque gare per Johann Zarco , sempre più lanciato verso il secondo titolo mondiale consecutivo. In Austria Franco Morbidelli , dopo aver passato più di metà gara in testa, chiude secondo battendo nelle ultime curve Alex Rins e Thomas Luthi . E' il suo miglior risultato in carriera. Tra gli italiani vanno a punti anche Lorenzo Baldassarri (8°) e Mattia Pasini (13°).

Il pilota romano della VR46 Academy sale per la prima volta sul secondo gradino del podio, dopo due terzi posti. La felicità, però, lascia spazio anche a qualche rimpianto perché Franco domina per larghi tratti di gara, subendo alla fine un grande calo a causa del consumo delle gomme. Un'altra vittoria sfiorata per Morbidelli dopo la Germania, dove è andato a terra mentre era al comando. L'italiano però è in forte crescita e ora è sesto in classifica con 86 punti. Zarco, con la pole, parte male e si ritrova quinto, ma il francese piano piano risale la china e alla fine vince per distacco. Il podio strappato all'ultima curva da Alex Rins (142 punti in classifica) tiene ancora aperto il discorso in ottica Mondiale con Zarco (che l'anno prossimo correrà in MotoGP con la Yamaha-Tech3) che ora ha 34 punti di vantaggio. Dice addio invece ai sogni di rimonta Sam Lowes (121), caduto a metà gara.