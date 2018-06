Moto2 Argentina, Pasini vince ed è leader del mondiale

8 aprile 2018

Il "Paso" si assicura così una gioia che mancava dalla gara del Mugello della scorsa stagione e al termine di una corsa praticamente perfetta può festeggiare anche la ritrovata testa del mondiale. La classifica, ora, sorride ai colori italiani, visto che Mattia ha 5 punti di vantaggio su Baldassarri e 6 su Bagnaia, vincitore in Qatar ma solamente 9° a Termas de Rio Hondo, a conclusione di un weekend tutt'altro che semplice per lui.



Vierge, che partiva dalla pole, e Oliveira, provano a mettergli i bastoni tra le ruote, ma l'esperienza del riminese gli consente di portare a casa il successo senza particolari rischi, dopo che fin dai primi giri era sembrato il più in palla del gruppone. Un pizzico di delusione per il "Balda", che deve accontentarsi del 4° posto davanti a Marquez jr. dopo aver a lungo battagliato lì davanti.



Centra la zona punti con il 15° posto Andrea Locatelli, mentre chiude alle sue spalle Luca Marini. Solamente 19° Romano Fenati, alla seconda gara in carriera in Moto2, 21° Manzi, 23° Corsi e 27° Fuligni. Bene ancora una volta il campione del mondo in carica dela Moto3, Joan Mir, che chiude con un brillante 7° posto.