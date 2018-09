Moto2 Aragon: vince Binder, podio prezioso per Bagnaia

23/09/2018

Forse non il risultato che sognava, condiderando lo straordinario passo messo in mostra nelle libere, ma comunque un ottimo modo per festeggiare i 100 GP corsi in carriera. Bagnaia è stato bravissimo nel gestire la gara soprattutto dopo il rischiosissimo contatto con Binder a 8 giri dalla fine, portando a casa un risultato fondamentale in ottica iridata, visto il weekend complicato vissuto dal rivale per il titolo Oliveira. Il portoghese ha rimontato dopo una qualifica disastrosa (partiva 18°), ma non è riuscito ad andare oltre il 7° posto, perdendo altre 11 lunghezze da Pecco a 5 GP dalla fine.



A festeggiare è stato invece il suo compagno di team Binder, al secondo successo in carriera in Moto2 dopo la bella vittoria del Sachsenring. È tornato a sorridere anche Lorenzo Baldassari, che non centrava il podio ormai dalla gara del Mugello, rafforzando così il quarto posto iridato dopo una spettacolare battaglia con Marquez jr. Ha chiuso 8° Mattia Pasini, 11° Luca Marini davanti a Simone Corsi. Solo 16° Locatelli, ritiro al primo giro dopo una caduta per Stefano Manzi, a due settimane dal "fattaccio Fenati".