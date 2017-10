Moto2 Aragon, Morbidelli vince e allunga su Luthi

24 settembre 2017

Franco Morbidelli vince il GP di Aragon e conquista l'ottavo successo stagionale in Moto2. Il pilota romano trionfa al termine di una splendida battaglia tutta tricolore con Mattia Pasini (che scattava dalla pole), costretto ad accontentarsi del 2° posto. Sul podio anche Oliveira . Franco riscatta così la caduta di Misano e allunga in classifica su Thomas Luthi (4° al traguardo): a 4 gare dalla fine sono 21 i punti di vantaggio sullo svizzero .

Quello che ci voleva per i colori italiani dopo il disastro sotto il diluvio di Misano. Morbidelli e Pasini (entrambi a terra nel GP di casa) danno spettacolo davanti al pubblico spagnolo, con un duello eccezionale fino all'ultima staccata. A spuntarla, ancora una volta, è Franco, bravo a riprendersi la posizione al momento giusto e chiudere ogni spiraglio nelle ultime curve.



Un trionfo preziosissimo in ottica mondiale, che rafforza la sua leadership iridata nei confronti di Luthi, giù dal podio al termine di una gara in cui non è mai apparso in grado di lottare per le prime posizioni. Ventuno punti di vantaggio a quattro gare dalla fine sono un bel bottino da amministrare, prima dell'inizio della trasferta in oriente dove l'anno scorso lo svizzero riuscì a centrare 2 vittorie su 3 (Giappone e Australia).



Per il Paso sfuma un'altra opportunità di successo, nonostante la quinta partenza consecutiva dalla pole position. Il riminese deve accontentarsi del terzo podio, davanti al portoghese della KTM Oliveira, in una stagione comunque positiva per lui. Gara abbastanza anonima per gli altri italiani: 7° Corsi, 10° Bagnaia, 13° Baldassarri, 15° Manzi e 19° Locatelli. A terra Fuligni e Marini.