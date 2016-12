Moto2, Aragon: fuga e vittoria per Sam Lowes

25 settembre 2016

In Moto2 gara vinta e dominata dal britannico Sam Lowes al secondo successo in stagione. Nel GP di Aragona protagonista anche Franco Morbidelli (3°) che parte piano e viene fuori nella seconda metà di gara. L'italiano per un solo metro non riesce a infilare anche il compagno di squadra Alex Marquez (primo podio in Moto2). Alex Rins 6°chiude davanti al leader della classifica Johann Zarco 8°, ora tra i due c'è un solo punto di differenza.

Il vincitore di oggi non è mai stato in dubbio, Sam Lowes parte dalla pole e va a trionfare con più di tre secondi di vantaggio. Ma per il vincitore del mondiale il discorso è ancora tutto aperto. Giornata difficilissima per i due dominatori della categoria che si ritrovano a battagliare per posizioni non abituali per loro. Tra i due si infila Lorenzo Baldassarri, che dopo la vittoria di Misano dimostra di poter lottare con qualunque pilota. L'italiano migliore oggi però è Franco Morbidelli, che sale per la quarta volta sul podio nelle ultime sette gare, impressionante la rimonta del pilota della Honda che nell'ultimo giro mangia sette decimi a Marquez arrivando a una ruota dal secondo posto. Franco ora è quinto in classifica con 13 punti di svantaggio da Thomas Luthi.