Moto2 Americhe, Bagnaia vince e sale in vetta al mondiale

22 aprile 2018

Terza vittoria tricolore nelle prime tre gare della stagione. Pecco riscatta l'opaco weekend argentino e replica il trionfo di Losail al termine di una gara intelligente, in cui è bravissimo a non perdere il contatto con Alex Marquez nei primi giri (lo spagnolo scattava dalla pole), a mettersi nei suoi scarichi verso metà Gran Premio, infilarlo al momento giusto e poi piazzare l'allungo decisivo prima della bandiera a scacchi.



Il fratellino di Marc crolla nel finale, ma è bravo a contenere gli assalti del rientrante Oliveira, al secondo podio consecutivo. Giornata invece difficile per il trionfatore di Termas de Rio Hondo, Mattia Pasini. Il riminese azzarda la gomma più dura, ma finisce presto lontano dalle posizioni che contano, dovendo accontentarsi di limitare i danni con un 7° posto che lo appaia a Marquez al 2° posto in classifica.



Da sottolineare ancora una volta la prova del campione del mondo in carica della Moto3, Joan Mir: il maiorchino è vittima di un contatto con Luca Marini in avvio di gara, ma grazie a una rimonta straordinaria chiude la gara al 4° posto, migliorando ulteriormente i piazzamenti di Qatar e Argentina. Chiude la top 10 Lorenzo Baldassarri, con Corsi, Marini e Locatelli in 12esima, 13esima e 14esima posizione. Solo 16° Romano Fenati, 28° e ultimo Fuligni.