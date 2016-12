Moto2: a Valencia vince ancora Zarco, Morbidelli terzo

13 novembre 2016

Johann Zarco ha vinto il Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del motomondiale, per la classe Moto2. Secondo posto per lo svizzero Thomas Luthi, distante più di 3 secondi. Terza piazza per Franco Morbidelli, a quasi cinque secondi, il migliore degli italiani. Nella top 10 anche Mattia Pasini, settimo, mentre Simone Corsi si è piazzato all'undicesimo posto. Poco più indietro Lorenzo Baldassarri, 14°. Nelle retrovie Luca Marini (22°).