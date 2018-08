Moto2: Morbidelli 3° in Australia, vede il titolo

22 ottobre 2017

Joan Mir è il nuovo campione del mondo della Moto3 , mentre Franco Morbidelli è a un passo dal conquistare il titolo in Moto2 . Partiamo dalla classe minore dove in Australia lo spagnolo ha trionfato davanti a Loi e Martin e si è aggiudicato il Mondiale con due gare d'anticipo. Solo sesto Fenati. Con il terzo posto di Phillip Island, invece, l'italiano della classe di mezzo ha portato il suo vantaggio a 29 punti su Luthi. A Sepang, fra sette giorni, avrà il primo match point per diventare iridato. Gara vinta da Oliveira davanti a Binder.

MOTO3: TRIONFO TOTALE DI MIR

Gara e titolo mondiale della Moto3. Se li è presi entrambi in Australia Joan Mir, pilota spagnolo della Leopard Racing Honda, vincendo davanti al belga Livio Loi, suo compagno di team, ed al connazionale Jorge Martin (Del Conca Gresini Honda). Migliori degli italiani, quinto e sesto, Enea Bastianini e Romano Fenati. Nato a Palma de Maiorca nel 1997, Mir si è formato nella scuola per piloti di Chicho Lorenzo, padre di Jorge, ed ha iniziato a correre all'età di dieci anni. In classifica generale ha raggiunto i 296 punti ed è ormai irraggiungibile per Fenati, arrivato a 226.