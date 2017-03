Moto 2 Qatar, Morbidelli trionfa in solitaria

26 marzo 2017

Sesto podio consecutivo in Moto 2 e, soprattutto, prima vittoria al quinto anno di carriera nel motomondiale. Franco Morbidelli ha dominato la prima gara stagionale sul circuito di Losail, conquistando un successo tanto a lungo inseguito quanto meritato. Il pilota del team Marc VDS, partito dalla pole position, ha duellato con Luthi solamente nei primi giri, prima di staccarlo e scappare via, in una lunga cavalcata verso l'arrivo solitario sul traguardo. Lo svizzero, vicecampione del mondo in carica e vincitore l'anno scorso in Qatar, si deve accontentare di essere riuscito a tenere a bada Nakagami, che completa così un podio tutto Kalex.



Quarto Miguel Oliveira, che dà prova dell'ottimo impatto avuto dalla KTM nel mondiale, ma manca per un soffio l'impresa di diventare il primo portoghese a podio in Moto 2 della storia. Quinto e sesto posto per i due fratelli d'arte Alex Marquez (fratello di Marc) e Luca Marini (fratellastro di Valentino Rossi), uscito vincitore da un grande duello con il francese Quartararo.



Bene anche gli altri italiani Lorenzo Baldassarri (ottavo) e soprattutto Francesco "Pecco" Bagnaia, capace di andare a punti nella sua prima gara in Moto 2 conquistando il dodicesimo posto.