L'ex manager Gianola "difende" Fenati: "Condanna mediatica esagerata"

11/09/2018 di ALBERTO GASPARRI

Questo non significa che Gianola lo difenda a prescindere: "E' stato un brutto gesto, ma si è passati da un eccesso all'altro. Due GP di stop sono troppo pochi anche per me, ma in questo modo si è andati oltre. Bisognava aspettare la fine della stagione per decidere cosa fare senza stroncarlo subito". Invece sono arrivati licenziamenti a raffica e la sospensione della licenza da parte della Federmoto italiana, di cui proprio Gianola era stato manager della squadra velocità. "Non sono d'accordo su quanto fatto. Romano è stato punito in un certo modo dalla direzione gara e in un altro dall'opinione pubblica e alla fine ha vinto quest'ultima. E' stata una condanna mediatica", ha ribadito.



Ma perché Romano ha commesso questa leggerezza? "La decisione della squadra di mandarmi via a inizio giugno - ha sottolineato Gianola, fino al GP d'Italia ds del team Marinelli Snipers - , forse non ha aiutato Romano. Mi considerava un punto di riferimento, io facevo un po' da cuscinetto tra lui e la squadra. A soli 22 anni si è ritrovato da solo ad affrontare problemi e stress forse troppo grandi e ora paga tutto". Poi un retroscena su Misano: "Ci siamo visti e ho notato che c'era qualcosa che non andava per via di problemi sulla moto. Non era lui". Che ragazzo è Fenati? "E' un buono, ma quando perde la bussola si trasforma, come il dottor Jekyll e mister Hyde. E' vero che lui è un po' come Cassano: un grande talento, ma una testa matta".



Adesso la carriera del pilota ascolano sembra segnata: "Bisognerebbe dargli la possibilità di rifarsi, come avviene per chiunque nella vita civile. Non è giusto che smetta di correre, ma non sarà facile continuare. Sarà sempre nel mirino della critica. Non so se ce la farà a tornare, la sua vita sportiva sarà condizionata. Per me è un fallimento del nostro sport, non siamo stati in grado di aiutarlo, me compreso".