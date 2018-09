Fenati rischia la radiazione dal motociclismo

12/09/2018

Sono e saranno ancora giorni ad alta tensione per Romano Fenati. Dopo il putiferio scatenato dal suo gesto a Misano, il pilota di Moto2 è atteso dai massimi vertici del motociclismo nazionale e internazionale. Venerdì dovrà presentarsi a Roma davanti al Tribunale della Federazione italiana per un'audizione (dove potrà essere accompagnato da un legale) che sa tanto di interrogatorio pre-stangata. Fenati sarà chiamato a spiegare perché si è comportato in quel modo e dovrà provare a convincere i giudici e il Procuratore, che si è trattato di un colpo di testa che non si ripeterà. Non sarà facile, anche perché il passato non gioca a suo favore. Il rischio è che Fenati venga radiato (lo prevede il regolamento sportivo) e debba smettere con le corse non per sua volontà.