Fenati, il precedente: calcio al rivale in Argentina nel 2015

10/09/2018

Romano Fenati non è nuovo a liti in pista con i rivali. Con il gesto di Misano ha raggiunto la follia, ma il pilota di Ascoli già nel 2015 aveva mostrato segni di cedimento. Risale infatti all'aprile di quell'anno la lite in pista con Ajo durante il warm up di Moto3. In quell'occasione l'italiano aveva scalciato il finlandese e la direzione gara decise di retrocederlo all'ultimo posto in griglia per condotta violenta. Evidentemente Romano non ha capito la lezione.