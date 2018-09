Caso Fenati, quando il Web condiziona anche lo sport

11/09/2018 di LUCA BUDEL

Premessa. Il gesto di Fenati a Misano non ammette giustificazioni, nemmeno a mente fredda. Un atto che ha sottolineato la fragilità psicologica del pilota in un fallo di reazione spropositato. Ciò detto occorre un minimo di lucidità per ricostruire ciò che è accaduto domenica in pista e gli sviluppi successivi della vicenda. Appurato il reato, è intervenuto il tribunale, composto dagli steward della Federazione Internazionale. Due gare di squalifica la sanzione, applicando il regolamento alla lettera. Una condanna che tutti, dai colleghi di Fenati a scalare fino al più infimo degli haters del Web, hanno giudicato ridicola in rapporto alle sequenze e alle possibili conseguenze del gesto mostrato in mondovisione. Una sorta di scappellotto dato al pilota che ha scatenato inevitabilmente polemiche feroci. Un po’ come accade nei casi di giustizia ordinaria, quando il giudice scarcera un imputato applicando alla lettera il codice penale, ignorando le conseguenze mediatiche in un mondo ormai dominato dai social.