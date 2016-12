Motomondiale, Marquez guida la carica dei 90 iscritti

Sono 90 i piloti della prossima stagione del Motomondiale, che scatterà il 26 marzo in Qatar. Nella listra distribuita da Fim e Dorna, figurano 25 iscritti in MotoGP, 31 in Moto2 e 34 in Moto3. Nella classe regina l'uomo da battere sarà Marc Marquez (Honda), con il ritorno di Aprilia e Suzuki. Miller, Vinales, Laverty e Baz i nomi nuovi, oltre al ritorno di Melandri. Solo tre gli italiani nella categoria di mezzo (Corsi, Baldassarri e Morbidelli), mentre nella minima cilindrata i nostri saranno nove. Spicca poi la presenza di due donne, Ana Carrasco e Maria Herrera, e quella del figlio dell'ex iridato della 500, Wayne Gardner, Remy.