Motomondiale 2015, ecco il primo elenco degli iscritti

Dorna e Fim hanno reso noto il primo elenco degli iscritti in vista del Motomondiale 2015. In totale sono 89 i piloti divisi tra MotoGP (25), Moto2 (31) e Moto3 (33). Nella classe regina è ancora da definire la seconda guida del'Aprilia (potrebbe essere Melandri), mentre i nomi nuovi sono quelli di Vinales, Miller, Laverty e Baz. Da segnalare la crisi Usa, con un solo americano in pista (Hayden).