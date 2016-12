Moto2: spavento per Mattia Pasini a Indianapolis

Grande paura per Mattia Pasini durante il GP degli Usa, classe Moto2. Il pilota italiano della Forward KLX, è rimasto coinvolto in un incidente durante i primi giri sul circuito di Indianapolis. Pasini dopo la caduta è rimasto a terra, immobile, sull'erba. La gara è stata subito interrotta, ma Mattia, dopo qualche minuto, ha ripreso conoscenza e tranquillizzato tutti. Poi è stato trasportato in ospedale: per lui solo un trauma cranico.