Moto2, Marinelarena fuori dal coma

Buone notizie per Alex Marinelarena, il pilota vittima di un grave incidente al Paul Ricard, durante alcuni test privati. Lo spagnolo del team Tech 3 stava provando la sua Moto2 quando è stato vittima di una caduta, riportando gravi conseguenze. A una settimana di distanza Marinelarena è uscito da coma farmacologico e, come ha comunicato la squadra francese, muove gambe e braccia, oltre a parlare. Adesso sono attesi ulteriori esami anche se il processo di recupero è ormai iniziato. Difficile però dire quando potrà tornare in sella.