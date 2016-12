MOTOMONDIALE Ecco gli elenchi provvisori degli iscritti di MotoGP, Moto2 e Moto3 Cresce il numero degli italiani presenti nelle tre classi: 15 più il sammarinese de Angelis. Ma è giallo Canepa

20 novembre 2013

La Federmoto internazionale ha resi noti gli elenchi, provvisori, degli iscritti alla prossima stagione del Motomondiale. La buona notizia è che cresce, anche se di una sola unità, il numero degli italiani in pista rispetto al 2013. In totale sono, al momento, 14 i piloti tricolore più il sammarinese Alex de Angelis. In MotoGP figurerebbe anche il nome di Niccolò Canepa, ma il team Iodaracing ha smentito l'accordo con il ligure. "E' stato contattato da Iodaracing Project, ma non si è giunti ad un accodo tra le parti. In questa circostanza Iodaracing Project comunica di essere ancora alla ricerca del pilota da affiancare a Danilo Petrucci per la prossima stagione in MotoGP", ha precisato la squadra di Giampiero Sacchi in una nota ufficiale. Al posto di Canepa, che ha confermato la mancata intesa, potrebbe però arrivare Claudio Corti. Nella classe regina Marc Marquez correrà con il suo numero 93, mentre Moto2 e Moto3 non avranno al via i campioni del mondo Vinales e Pol Espargaro, saliti di categoria.

GLI ISCRITTI DELLA MOTOGP 4 ANDREA DOVIZIOSO - ITALIAN - DUCATI TEAM - DUCATI *

5 COLIN EDWARDS - USA - NGM MOBILE FORWARD RACING - FTR YAMAHA

6 STEFAN BRADL - GERMAN - LCR HONDA MotoGP - HONDA *

7 HIROSHI AOYAMA - JAPANESE - POWER ELECTRONICS ASPAR - HONDA

8 HECTOR BARBERA - SPANISH - AVINTIA BLUSENS - FTR

9 DANILO PETRUCCI - ITALIAN - IODARACING PROJECT - TBA

17 KAREL ABRAHAM - CZECH - CARDION AB MOTORACING - HONDA

19 ALVARO BAUTISTA - SPANISH - GO&FUN HONDA GRESINI - HONDA *

26 DANI PEDROSA - SPANISH - REPSOL HONDA TEAM - HONDA *

29 ANDREA IANNONE - ITALIAN - PRAMAC RACING - DUCATI *

35 CAL CRUTCHLOW - BRITISH - DUCATI TEAM - DUCATI *

38 BRADLEY SMITH - BRITISH - MONSTER YAMAHA TECH 3 - YAMAHA *

41 ALEIX ESPARGARO - SPANISH - NGM MOBILE FORWARD RACING - FTR YAMAHA

44 POL ESPARGARO - SPANISH - MONSTER YAMAHA TECH 3 - YAMAHA *

45 SCOTT REDDING - BRITISH - GO&FUN HONDA GRESINI - HONDA

46 VALENTINO ROSSI - ITALIAN - YAMAHA FACTORY RACING - YAMAHA *

59 NICCOLÒ CANEPA - ITALIAN - IODARACING PROJECT - TBA

63 MIKE DI MEGLIO - FRENCH - AVINTIA BLUSENS - FTR

68 YONNY HERNANDEZ - COLOMBIAN - PRAMAC RACING - DUCATI

69 NICKY HAYDEN - USA - POWER ELECTRONICS ASPAR - HONDA

70 MICHAEL LAVERTY - BRITISH - PAUL BIRD MOTORSPORT - PBM/ART

93 MARC MARQUEZ - SPANISH - REPSOL HONDA TEAM - HONDA *

99 JORGE LORENZO - SPANISH - YAMAHA FACTORY RACING - YAMAHA *

TO BE CONFIRMED - PAUL BIRD MOTORSPORT - PBM/ART

* = opzione Factory TOTALE 24 ISCRITTI

GLI ISCRITTI DELLA MOTO2 2 JOSH HERRIN - USA - CATERHAM MOTO RACING - SUTER

3 SIMONE CORSI - ITALIAN - NGM MOBILE FORWARD RACING - FTR

4 RANDY KRUMMENACHER - SWISS - IODARACING PROJECT - SUTER

5 JOHANN ZARCO - FRENCH - CATERHAM MOTO RACING - SUTER

7 LORENZO BALDASSARRI – ITALIAN - GRESINI Moto2 - SUTER

8 GINO REA - BRITISH - AGT-REA RACING - FTR

10 THITIPONG WAROKORN - THAI STOP AND GO RACING TEAM - KALEX

11 SANDRO CORTESE - GERMAN - DYNAVOLT INTACT GP - KALEX

12 THOMAS LUTHI - SWISS - INTERWETTEN PADDOCK Moto2 - SUTER

15 ALEX DE ANGELIS - SAN MARINO - LA FONTE TASCA RACING - SUTER

18 NICOLAS TEROL - SPANISH - MAPFRE ASPAR TEAM Moto2 - SUTER

19 XAVIER SIMEON - BELGIAN - FEDERAL OIL GRESINI Moto2 - SUTER

22 SAM LOWES - BRITISH - SPEED UP - SPEED UP

23 MARCEL SCHROTTER - GERMAN - TECH 3 - TECH 3 2

5 AZLAN SHAH - MALAYSIAN - IDEMITSU HONDA TEAM ASIA - TBA

30 TAKAAKI NAKAGAMI - JAPANESE - IDEMITSU HONDA TEAM ASIA - KALEX

31 KOHTA NOZANE - JAPANESE - JIR Moto2 - MOTOBI

36 MIKA KALLIO - FINNISH - MARC VDS RACING TEAM - KALEX

40 MAVERICK VINALES - SPANISH - TUENTI HP 40 PONS - KALEX

49 AXEL PONS - SPANISH - ARGIÑANO & GINÉS RACING - KALEX

53 ESTEVE RABAT - SPANISH - MARC VDS RACING TEAM - KALEX

54 MATTIA PASINI - ITALIAN - NGM MOBILE FORWARD RACING - FTR

55 HAFIZH SYAHRIN - MALAYSIAN - PETRONAS RACELINE MALAYSIA - KALEX

60 JULIAN SIMON - SPANISH - ITALTRANS RACING TEAM - KALEX

70 ROBIN MULHAUSER - SWISS - TECHNOMAG carXpert - SUTER

77 DOMINIQUE AEGERTER - SWISS - TECHNOMAG carXpert - SUTER

80 LUIS SALOM – SPANISH - TUENTI HP 40 PONS – KALEX

81 JORDI TORRES - SPANISH - MAPFRE ASPAR TEAM Moto2 - SUTER

88 ALESSANDRO NOCCO - ITALIAN - SPEED UP - SPEED UP

92 ALEX MARINELARENA - SPANISH - TECH 3 - TECH 3

94 JONAS FOLGER - GERMAN - ARGIÑANO & GINÉS RACING - KALEX

95 ANTHONY WEST - AUSTRALIAN - QMMF RACING TEAM - SPEED UP

96 LOUIS ROSSI - FRENCH - STOP AND GO RACING TEAM - KALEX

TO BE CONFIRMED - QMMF RACING TEAM - SPEED UP

TO BE CONFIRMED - ITALTRANS RACING TEAM - KALEX TOTALE 35 ISCRITTI

GLI ISCRITTI DELLA MOTO3 3 MATTEO FERRARI - ITALIAN - SAN CARLO TEAM ITALIA - MAHINDRA

4 GABRIEL RAMOS - VENEZUELAN - KIEFER RACING - KALEX KTM

5 ROMANO FENATI - ITALIAN - TEAM SKY-VR46 - KTM

7 EFREN VAZQUEZ - SPANISH - CARETTA TECHNOLOGY - RTG - HONDA

8 JACK MILLER - AUSTRALIAN - RED BULL KTM AJO - KTM

10 ALEXIS MASBOU - FRENCH - ONGETTA-RIVACOLD - HONDA

11 LIVIO LOI - BELGIAN - MARC VDS RACING TEAM - KALEX KTM

12 ALEX MARQUEZ - SPANISH - ESTRELLA GALICIA 0,0 - HONDA

14 FRANCESCO BAGNAIA - ITALIAN - TEAM SKY-VR46 - KTM

15 BRYAN SCHOUTEN - DUTCH - CIP Moto3 - MAHINDRA

17 JOHN McPHEE - BRITISH - CARETTA TECHNOLOGY - RTG - HONDA

19 ALESSANDRO TONUCCI – ITALIAN - CIP Moto3 - MAHINDRA

23 NICCOLO ANTONELLI - ITALIAN - GO&FUN GRESINI Moto3 - KTM

31 NIKLAS AJO - FINNISH - AVANT TECNO - KTM

41 BRAD BINDER - SOUTH AFRICAN - AMBROGIO RACING - MAHINDRA

42 ALEX RINS - SPANISH - ESTRELLA GALICIA 0,0 - HONDA

43 LUCA GRUNWALD - GERMAN - KIEFER RACING - KALEX KTM

44 MIGUEL OLIVEIRA – PORTUGUESE - MAHINDRA RACING - MAHINDRA

52 DANNY KENT - BRITISH - RED BULL KTM AJO - KTM

55 ANDREA LOCATELLI - ITALIAN - SAN CARLO TEAM ITALIA - MAHINDRA

57 ERIC GRANADO - BRAZILIAN - MAPFRE ASPAR TEAM Moto3 - KALEX KTM

58 JUANFRAN GUEVARA - SPANISH - MAPFRE ASPAR TEAM Moto3 - KALEX KTM

61 ARTHUR SISSIS - AUSTRALIAN - MAHINDRA RACING - MAHINDRA

63 ZULFAHMI KHAIRUDDIN - MALAYSIAN - ONGETTA-AIRASIA - HONDA

65 PHILIPP OETTL - GERMAN - INTERWETTEN PADDOCK Moto3 - KALEX KTM

80 HAFIQ AZMI - MALAYSIAN - AVANT TECNO - KTM

84 JAKUB KORNFEIL - CZECH - TEAM CALVO - KTM

95 JULES DANILO - FRENCH - AMBROGIO RACING - MAHINDRA

98 KAREL HANIKA - CZECH - RED BULL KTM AJO - KTM

TO BE CONFIRMED - GO&FUN GRESINI Moto3 - KTM

TO BE CONFIRMED - RW RACING GP - KALEX KTM

TO BE CONFIRMED - RW RACING GP - KALEX KTM

TO BE CONFIRMED - TEAM CALVO - KTM TOTALE 33 ISCRITTI