Moto2, Luthi chiude al comando i test di Jerez

La pista è veloce, c'è luce fino a tardi. In Spagna sono ancora giorni per andare in moto e per girare forte e l'asfalto di Jerez al secondo giorno di prove di Moto2 e Moto3 in coabitazione è velocissimo. Quello che giovedì in Moto2 era stato il posto di Rabat in testa alla classifica, oggi passa allo svizzero Thomas Luthi, il più veloce di tutti. Su Rabat ha due decimi e mezzo, per quello che conta a questo punto della "non stagione". E' più interessante il sesto tempo di Sam Lowes, fresco campione del mondo della Supersport, che passa al telaio più rigoroso della Moto2, ma va molto forte davvero per essere un apprendista della categoria. Si piazza immediatamente alle spalle di Nico Terol e davanti a Sandro Cortese, Lowes, a meno di nove decimi dal leader Luthi.