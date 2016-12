Moto2: Pol Espargaro in pole a Valencia

Il fresco campione del mondo della Moto2, Pol Espargaro (Kalex) si regala la pole dell'ultimo GP stagionale a Valencia, girando in 1:34.957 e precedendo Corsi (Speed Up, +0.318). Per 77 millesimi Torres resta invece 3°, e per ulteriori 7 millesimi Rabat è 4°. Incredibile quindi che per altri 4 millesimi Luthi sia 5°, con un tempo identico a quello di Terol che è 6°. Distacchi minimi che tengono dietro anche De Angelis, 7°. E' 16° Pasini (+1.083).