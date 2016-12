Moto2: Pol Espargaro vola nelle libere a Valencia

Pol Espargaro (Kalex), che si aggiudica il secondo turno di prove libere a Valencia in 1:35.548, precedendo di +0.142 il compagno di box, Rabat. Più staccato Luthi (Suter, +0.426), che per 25 millesimi tiene dietro De Angelis (Speed Up, +0.451). Distacchi minimi anche per Corsi 5° (Speed Up, +0.489), che precede Torres, Kallio, Terol, Simeon, Simon e Nakagami (+0.641), tutti raccolti in meno di 2 decimi. Pasini chiude 13° (Speed Up, +0.852).