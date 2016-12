Moto2: Mika Kallio in pole in Giappone

Mika Kallio conquista la pole del GP del Giappone, classe Moto2, girando in 2.01.248, precedendo Simeon (+0.204) e Zarco (+0.236), mentre è 4° per soli 17 millesimi l'italiano Corsi. Seguono più staccati Sucipto e Rabat. E' invece 7° il leader della classifica iridata Espargaro, che vede però il diretto rivale Redding in 15.ma posizione, con il polso fratturato e appena operato. In decima piazza Pasini, mentre Morbidelli è 26°.