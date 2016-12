Moto2: Scott Redding proverà a correre in Giappone

Scott Redding ha superato la visita medica di ammissione al GP del Giappone. Giudicato "in forma per correre", l'inglese salirà in sella nelle prime libere, per valutare le condizioni del suo polso sinistro, operato solo cinque giorni fa in Australia. Una frattura gli è anche già costata il comando della classifica iridata, passata nelle mani di Pol Espargaro. L'obiettivo di Redding è quello di resistere, per giocarsi poi il titolo a Valencia.