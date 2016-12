Moto2: Espargaro vince in Australia e passa al comando del mondiale

Assente Scott Redding, finito in ospedale sabato per la frattura scomposta del polso sinistro, dilaga Pol Espargaro che vince il GP d'Australia, classe Moto2. Sul podio salgono Luthi (2°) e Torres (3°). Brillano poi Corsi e De Angelis, rispettivamente 4° e 5°, mentre più staccati si accodano Aegerter, Kallio, Rabat, Terol e West per chiudere la top ten. Pasini è 16°. Espargaro si prende così anche il comando del mondiale a +16 su Redding.