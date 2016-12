Moto2: Esteve Rabat conquista le libere in Australia

Esteve Rabat guida un terzetto di Kalex indiavolate, nel secondo turno di prove libere del GP d'Australia, classe Moto2. Lo spagnolo firma il giro veloce in 1:33.254, precedendo Redding di 19 millesimi, poi Espargaro (+0.204). Più staccato Torres 4° (+0.605) davanti ad Aegerter, Cortese e De Angelis (7°, Speed Up, +0.680). Nelle retrovie gli altri due italiani su Speed Up: Pasini 12° (+1.097) e Corsi 13° (+1.112).