Moto2: Esteve Rabat domina le libere di Sepang

Esteve Rabat si aggiudica il secondo turno di prove libere della Moto2 a Sepang, girando in 2:07.321 e rifilando distacchi pesanti a tutti gli inseguitori. Ovvero Luthi che è 2° (+0.709), davanti ad un ritrovato Redding (+0.735) poi marcato stretto dal solito Espargaro (+0.903) e da Nakagami (+0.919). Nonostante i problemi alla caviglia, è 6° De Angelis (+1.079), mentre Corsi si ferma in 13.ma posizione (+1.610) e Pasini in 17.ma (+1.809).