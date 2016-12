Moto2: Nicolas Terol torna al successo ad Aragon

Nicolas Terol domina e trionfa il GP di Aragon, battendo in solitaria Rabat, mentre è lotta serrata per il terzo posto. Sotto la bandiera a scacchi Espargaro (3°) batte Redding (4°) all'ultimo giro, sfida importante perché così lo spagnolo recupera in classifica iridata sul leader inglese. Caduti Corsi e De Angelis, con Alex finito al centro medico dopo essere stato investito. Rider ok, ma dolori alle gambe. Pasini chiude al 9° posto.