Moto2: Takaaki Nakagami in vetta nelle libere di Aragon

Takaaki Nakagami (Kalex) stampa l'1:54.325 che lo lancia in vetta nel secondo turno di prove libere del GP di Aragon, classe Moto2. Il giapponese precede gli spagnoli Rabat (Kalex, +0.032) e Terol (Suter, +0.239), mentre sono più staccati Zarco (Suter, +0.561) e Redding (Kalex, +0.703). Si accodano Luthi (Suter), Simon e Schrotter su Kalex. Corsi (+1.034) 9° precede De Angelis (+1.057) su Speed Up. Infine è solo 19° Pasini (Speed Up, +1.758).