Moto2: Scott Redding trionfa a Silverstone

Scott Redding (Kalex) trionfa a Silverstone, allungando in vetta alla classifica mondiale e festeggiando così il suo recente ingaggio per il passaggio in MotoGP. L'inglese batte con 1" di vantaggio Nakagami (+1.066, Kalex) e Luthi (+1.170, Suter), che completano il podio della Moto2. Seguono Rabat (Kalex), Aegerter (Suter), Kallio (Kalex) e Zarco (Suter). Mentre è solo 8° Espargaro (Kalex), che precede Corsi (Speed Up) e Pasini (Speed Up), 10°.