Moto2: Takaaki Nakagami firma la pole di Silverstone

Takaaki Nakagami (Kalex) si aggiudica la pole del GP di Silverstone, classe Moto2, in 2:07.039. Dietro è lotta per la seconda piazza, che finisce nelle mani di Redding (Kalex) per 39 millesimi, beffando per 1 millesimo Zarco (Suter), 3°. Tutti vicini gli altri: Rabat (Kalex, +0.088), Luthi (Suter, +0.113) ed Espargaro (Kalex, +0.174). Settimo Kallio (Suter, +0.354), mentre Pasini (Speed Up, +0.918) è 12°. Dietro Corsi (Speed Up, +2.231) 22°.