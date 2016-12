Moto2: Zarco beffa Nakagami nelle libere di Silverstone

Johann Zarco (Suter) si aggiudica il secondo turno di prove libere della Moto2 a Silverstone, girando in 2:08.209 e precedendo Nakgami (Kalex) di soli 31 millesimi. Ovvero poco più di un decimo per Luthi (Suter), 3° davanti a Rabat (+0.171), Redding (+0.297) ed Espargaro (+0.308), tutti su Kalex. Gli italiani sulle Speed Up restano nelle retrovie, con De Angelis 12° (+0.995), Pasini 14° (+1.194) e Corsi 15° (+1.267).