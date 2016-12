Moto2: Takaaki Nakagami in pole a Brno

Takaaki Nakagami stampa la pole del GP della Repubblica Ceca, classe Moto2, girando in 2:02.202 a Brno. Seguono con lo stesso tempo, a +0.397, i compagni di box Espargaro e Rabat. In seconda fila Kallio (+0.456) e Cortese (+0.465), tutti su Kalex. Male invece Redding, solo 13° a +0.794, mentre i due alfieri della Speed Up, Corsi (+0.971) e Pasini (+1.135) sono rispettivamente 15° e 16°. Chiude infine 21° De Angelis (Speed Up, +1.459).