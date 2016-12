Moto2: Mika Kallio conquista le prove libere a Brno

Tocco a Mika Kallio l'onore di stampare il giro veloce in 2:03.230 nel secondo turno di prove libere della Moto2 a Brno. Una beffa per Nakagami che chiude 2° per 26 millesimi, e per Espargaro 3° a +0.082. Sembrano quindi tanti i 2 decimi presi da Rabat, 4° e seguito da Zarco. Brilla invece Pasini 6°(+0.370) che si mette dietro Redding per 1 millesimo, mentre Luthi è 8° e precede Simeon e Simon. Corsi è 19°, solo 33° (caduto) De Angelis.