Moto2: Scott Redding in pole a Indianapolis

Scott Redding centra la pole del GP di Indianapolis, classe Moto2. L'inglese è l'autore del giro veloce in 1:43.026, ovvero 27 millesimi meglio del diretto rivale Espargaro, 2° davanti a Nakagami e Rabat, tutti su Kalex. Corsi (Speed Up, +0.270) è invece 5° e precede Terol (Suter, +0.281). Segnali di miglioramento per Pasini (Speed Up, +0.813) 16°, mentre sembrano proseguire i problemi per De Angelis (Speed Up, +0.891) 18°.