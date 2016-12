Moto2: Simone Corsi davanti a tutti a Indianapolis

Simone Corsi (Speed Up) si aggiudica il secondo turno di libere a Indianapolis, con il tempo di 1:43.683, relegando in seconda e terza posizione le Kalex di Redding (+0.294) e Rabat (+0.339). Seguono Zarco (Suter, +0.410), Schrotter (Kalex, +0.505) e Nakagami (Kalex, +0.555). E' invece solo 15° Espargaro, autore di una spettacolare caduta, mentre chiude 17° Pasini (Speed Up, +1.170). In difficoltà anche De Angelis, 23° a +2.024.