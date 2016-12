Moto2: Jordi Torres vince in Germania

Inedito e primo successo per Jordi Torres (Suter), che vince il GP di Germania. Finale in volata per Corsi (Speed Up) che sfila il 2° posto ad Espargaro (Kalex), che completa il podio del Sachsenring. Quarta piazza per Simon (Kalex) davanti a De Angelis (Speed Up) e Luthi (Suter). Redding (Kalex) chiude 7° ma resta leader del mondiale. Seguono West (Speed Up) e Simeon (Kalex), mentre Pasini (Speed Up) si ferma al 20° posto. Ritirato Terol (Suter).