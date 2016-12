Moto2: Xavier Simeon conquista la pole in Germania

Xavier Simeon (Kalex) beffa tutti e si aggiudica un'inaspettata pole del GP di Germania, girando in 1:24.665. Ovvero 13 millesimi meglio di Torres (Suter) che si piazza 2° e precede Espargaro (Kalex), staccato di +0.039. Quarto tempo per Luthi (Suter, +0.175) davanti a Corsi (Speed Up, +0.193), Simon e Nakagami. Solo 8° Redding (Kalex, +0.298), mentre De Angelis (Speed Up, +0.367) chiude la top ten. Pasini (Speed Up, +1.000) è 21°.