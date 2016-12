Moto2: Scott Redding firma le prove libere

Scott Redding (Kalex) si aggiudica il secondo turno di prove libere del GP di Germania, classe Moto2, con il tempo di 1:25.152. L'inglese precede il sammarinese De Angelis (Speed Up, +0.134) e lo spagnolo Espargaro (Kalex, +0.166). Vicini gli inseguitori, con Zarco 4° (Suter, +0.179) davanti a Kallio, Simeon, Krummenacher, Luthi e Simon. Corsi (Speed Up, +0.432) chiude la top ten, mentre Pasini (Speed Up, +0.993) è 18°.