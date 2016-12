Moto2: Pol Espargaro vince in Olanda

Pol Espargaro firma un'importante vittoria nel GP d'Olanda della Moto2, battendo Redding che non riesce a difendersi all'ulitmo giro. L'inglese però si accontenta di un 2° posto che comunque lo lascia tranquillo in testa al Mondiale, con 134 punti. Ovvero a +30 sul rivale spagnolo. Terzo posto sul podio di Assen per Aegerter, che vince la volata con Kallio, Rabat e Zarco. Gli italiani: De Angelis chiude 16°, mentre Pasini è 19°. Caduto Corsi.