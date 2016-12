Moto2: Pol Espargaro conquista la pole ad Assen

Pol Espargaro (Kalex) conquista la sua terza pole stagionale nel GP d'Olanda, classe Moto2, firmando il giro veloce di Assen in 1:38.734. Lasciando dietro Zarco (Suter, +0.099) e Redding (Kalex, +0.145) che completano la prima fila, mentre Rabat, Simeon e West si aggiudicano la seconda. Terza linea e 7° tempo per Pasini (Speed Up, +0.545), mentre Corsi è 12° e De Angelis è 17°. Sono ben 21 i piloti racchiusi dentro 1 secondo di distacco dalla vetta.