Moto2: Mattia Pasini firma le prove libere di Assen

Il bagnato mischia le carte anche in Moto2, permettendo a Mattia Pasini (Speed Up) di firmare il giro veloce in 1:47.835, nel secondo turno di prove libere. Distacchi pesanti per gli inseguitori: Kallio (Kalex) è 2° a +0.746, seguito da Zarco (+0.924, Suter) e Cardus (+1.216, Speed Up). Solo 7° Redding (+1.781, Kalex), mentre Espargaro è 16° (+3.525, Kalex). Le altre Speed Up di Corsi (+5.048) e De Angelis, sono rispettivamente al 27° e 28° posto.