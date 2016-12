Moto2: Pol Espargaro vince a Barcellona

Ci vuole la carica del GP di casa per rivedere un Pol Espargaro (Kalex) affamato, determinato e vincente, che dopo una gara lunga, tiene dietro per 81 millesimi Rabat, 2°. Con Luthi (SUter) che completa il podio e precede Redding, che grazie al 4° posto resta comodamente leader del mondiale. Seguono Nakagami, Krummenacher, Zarco, Aegerter e Kallio. Chiude invece la top ten Corsi (Speed Up), che precede Pasini. Ritirato De Angelis.