Moto2: Espargaro scatenato in pole al Montmelò

Pol Espargaro non sbaglia la qualifica della gara di casa, centrando la pole con il tempo di 1:46.410. Crono importante che lascia Redding al 2° posto, a +0.619, mentre Rabat è 3° per soli 47 milleismi. Distacchi minimi anche per gli inseguitori, con Nakagami 4° che completa la lista di Kalex, lasciando il 5° posto alla Speed Up di De Angelis, poi le Suter di Zarco, Torres e Krummenacher. Pasini 11° (Speed Up, +1.065) e Corsi 15° (Speed Up, +1.285).