Moto2: Pol Espargaro vola nelle libere di Barcellona

Pol Espargaro firma il secondo turno di prove libere del GP di Catalunya, girando in 1:47.235 e precedendo Redding (+0.303) e Nakagami (+0.407), tutti su Kalex. Seguono le Suter di Torres (+0.441), Luthi, Zarco e Aegerter (+0.494), mentre Rabat (Kalex) è 8°. De Angelis e Corsi, sono rispettivamente 9° e 10°, su Speed Up. Non va invece oltre il 16° posto Pasini (Speed Up, +1.123), che precede l'ex-campione del mondo della Moto2, Elias (Kalex).