Espargaro e Vinales svettano nei test del Mugello

La Moto2 ha girato in condizioni del tracciato mutevoli: prima pista asciutta, poi bagnata e quindi di nuovo sole sul finire della prova. Espargaro ha provato vari setting, mentre Nakagami ha lavorato per risolvere i problemi alla frizione che gli hanno condizionato la gara italiana. Dal terzo al quinto posto, anche se staccati, si sono piazzati Rabat, Torres e Zarco. Solo nono il trionfatore di domenica Scott Redding. La sessione è stata interrotta due volte con la bandiera rossa a causa delle cadute di Corsi e Mike Di Meglio.

La Moto3, invece, ha trovato condizioni migliori con gli spagnoli sempre grandi protagonisti. Il solo ad inserirsi è stato ancora Folger, secondo alle spalle di Vinales, ma davanti a Marquez, Rins e Salom. Il lavoro non è mancato nei box, con la Ktm che ha provato un telaio aggiornato, testando novità per sospensioni e mappature. Il team Gresini ha portato per Antonelli aggiornamenti di ciclistica e motore per la sua Honda, mentre il Team Italia ha avuto a disposizione un nuovo forcellone per provare a riportare davanti Fenati, alla fine solo 15° e alle spalle anche di Ana Carrasco. Tante novità (aerodinamica, telaio, motore e sospensioni) per la Mahindra, quarta in gara con Oliveira.

LA CLASSIFICA DEI TEST MOTO2

LA CLASSIFICA DEI TEST MOTO3