Moto2: Scott Redding vince al Mugello

Al Mugello, Scott Redding (Kalex) centra la sua seconda vittoria stagionale, consecutiva dopo quella di Le Mans. L'inglese domina la corsa tagliando il traguardo con oltre 2 secondi di vantaggio su Terol (Suter). Terzo Zarco (Suter) che completa il podio, relegando in quarta piazza Espargaro (Kalex), seguito da Kallio (Kalex) e Torres (Suter). Settimo posto per Corsi (Speed Up), che precede De Angelis (Speed Up). Pasini (Speed Up) 25°.