Mir firma con Suzuki e approda in MotoGP

11/06/2018

Il prossimo anno Joan Mir correrà in MotoGP con la Suzuki. La notizia era già certa da giorni, ma ora è arrivato l'annuncio ufficiale con lo spagnolo che prende il posto di Iannone e affiancherà Rins nel prossimo Mondiale. A dargli il benvenuto il team principal Davide Brivio: "Joan ha tutte le caratteristiche che cerchiamo in un giovane pilota, che vuole essere nel nostro team non solo per il prestigio della casa ma perché crede nel nostro progetto. Parlando con lui ho capito quanto abbia la testa a posto, quanto gli piace la Suzuki e il nostro progetto: sappiamo che avrà bisogno di tempo per crescere, ma abbiamo piena fiducia nel suo potenziale".